Governo premia práticas e ideias inovadoras apresentadas por servidores

Campo Grande (MS) – Governo do Estado realizou nesta quinta-feira (24.10) a cerimônia de entrega do 14º Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública, evento que reconhece práticas e ideias inovadoras de servidores estaduais e que visam a melhoria da gestão e dos serviços prestados à sociedade.

De iniciativa da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), através da Fundação Escola de Governo (Escolagov), foram distribuídos nesta edição R$ 24 mil reais para seis vencedores, três primeiros colocados nas categorias ideias inovadoras implementáveis e práticas inovadoras de sucesso.

Representando o governador Reinaldo Azambuja, o secretário de Administração e Desburocratização, Roberto Hashioka, ressaltou a inscrição de 72 projetos na edição de 2019, além de destacar o engajamento dos servidores com práticas e ideias que visam otimizar os resultados e assegurar eficiência à administração estadual.

“Reconhecido como um Estado inovador pela participação efetiva de seus servidores, Mato Grosso do Sul se consolida por atender a comunidade de forma ágil, moderna e desburocratizando as ações de governo”, destacou o titular da SAD ao atribuir as práticas bem-sucedidas ao engajamento e dedicação do funcionalismo público.

Na mesma linha, o diretor-presidente da Fundação Escola de Governo (Escolagov), Wilton Paulino Júnior, reforçou o propósito da premiação em reconhecer projetos que trazem efetividade ao serviço público. “Além de conferir modernidade à gestão, os projetos são necessários ao desenvolvimento e aprimoramento da Gestão Pública Estadual”, afirmou.

Vencedores

Classificados em 1º, 2º e 3º lugares, nas duas modalidades, receberam valores de R$ 6 mil, R$ 4 mil e R$ 2 mil, respectivamente. Participantes que tiveram seus projetos habilitados receberão, posteriormente, certificados de participação. Confira abaixo os vencedores.

CATEGORIA: IDEIAS INOVADORAS IMPLEMENTÁVEIS

1º lugar: Eduardo Alexandre de Oliveira Fonseca

Órgão: Agepen

Projeto: Implantação de sistema de identificação biométrica nas unidades penais da agência de administração do sistema

2º lugar: Rômullo Oliveira Louzada

Órgão: Imasul

Projeto: Sistema de Gestão e Monitoramento Ambiental (Sigma)

3º lugar: Fleximine Martins dos Santos

Órgão: Agepen

Projeto: Criação do Núcleo de Credenciamento de visitantes nas unidades prisionais

CATEGORIA: PRÁTICAS INOVADORAS DE SUCESSO

1º lugar: Marlene Fernandes da Cruz, Cleverton Messias Corazza, Fabiane Dias Barbosa, Danielle Batistiani Rodrigues, Roberta Franco Simioli

Órgão: SEFAZ

Projeto: Desburocratização da Nota Fiscal de Produtor – Série Especial

2º lugar: Marcos Paulo Ambrózio da Silva

Órgão: Agepen

Projeto: SEP – Sistema de Escolta Penitenciária

3º Lugar: Fabio Mera de Assis, Wander Valdivino Meireles, Dilson Rosa Higa, Rafael de Andrade Farias, Maicon Teixeira e Kleyton Rodrigues Ribeiro

Órgão: Corpo de Bombeiros

Projeto: Certificado de Vistoria on-line do Corpo de Bombeiros de MS

A solenidade contou também com as presenças da secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, Elisa Cleia Pinheiro Rodrigues Nobre; secretário-adjunto da SAD, Édio Viegas; secretário-adjunto da Semagro, Ricardo Sena; diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves; diretor-presidente da Agência Estadual de Metrologia, Nilton Pinto Rodrigues; diretor-presidente da Fundect, Márcio de Araújo Pereira; comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel QOBM Joilson Alves do Amaral; diretor-presidente do Imasul, André Barros; representando o comandante-geral da PM, coronel Waldir Ribeiro Acosta, tenente-coronel Brandão; vereador Márcio Araguaia, secretário-geral da União de Câmaras de MS, representando a câmara de vereadores do município de Naviraí; Rogério Capote, diretor do presídio do município de Naviraí; André Santiago, presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários.

Elaine Paes, Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)

Fotos: Ana Letícia Gaúna