Governo pede ao Pentágono que abrigue 5 mil crianças imigrantes

O governo do presidente Donald Trump pediu ao Departamento de Defesa que encontre instalações militares que tenham condições de abrigar 5 mil crianças imigrantes desacompanhadas caso seja necessário até 30 de setembro, informou nesta quinta-feira um porta-voz do Pentágono, tenente Jamie Davies, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos.

Em junho, as Forças Armadas americanas já tinham sido orientadas a se preparar para abrigar até 20 mil crianças imigrantes, à medida que o presidente Trump tentava reverter a política amplamente criticada de separar famílias imigrantes.

Na ocasião, o Departamento de Segurança e Serviços Humanitários (HHS) preparou três bases militares no Texas e estava analisando outra no Arkansas. O órgão pedira ao Pentágono que "determinasse suas capacidades de fornecer até 20 mil camas temporárias para crianças estrangeiras desacompanhadas" em instalações militares.

Trump e seu governo foram fortemente criticados no ano passado por separarem mais de 2.300 crianças de suas famílias para processar seus pais por cruzar a fronteira ilegalmente, como parte da nova política de "tolerância zero" da administração com imigração. (Com agências internacionais)