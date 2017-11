Governo participa do lançamento de projeto de ferrovia que vai ligar Paranaguá a Dourados

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja participa nesta terça-feira (28.11), em São Paulo, do lançamento do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) da chamada Nova Ferroeste, uma ferrovia que ligará o município de Dourados, no Mato Grosso do Sul, à cidade de Paranaguá, no Paraná, visando escoar a produção dos dois estados e do Paraguai.

O lançamento de hoje abre o projeto para empresas manifestarem interesse em fazer os estudos iniciais. Essa é a primeira fase e o levantamento terá que analisar pontos essenciais da ferrovia, sendo a viabilidade econômica, técnica e ambiental.

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, explica que há gargalos na ferrovia que devem ser considerados, principalmente ao lembrar que a viabilização do eixo logístico depende da carga que sai de Mato Grosso do Sul.

A carga é o primeiro ponto a ser analisado pelo estudo, ampliando as opções além dos grãos. “A própria estratégia de Mato Grosso do Sul é cada vez mais agregar valor aos grãos, então é importante ter vários pontos de carga e recarga pensando em proteína animal, combustíveis, celulose e grãos”, afirma.

Dentro disso é essencial que haja uma análise sob o ponto de vista dos trechos logísticos, que vão viabilizar a ferrovia. Há ainda a necessidade da construção de uma ponte de quatro quilômetros, em trecho ainda a ser definido, que precisa entrar nos critérios técnicos de infraestrutura.

A questão ambiental também é um gargalo. De acordo com o secretário Jaime Verruck a ferrovia passa exatamente na fração de Mata Atlântica de MS. “Os estudos ambientais vão ser muitos criteriosos por que a lei veta o desmatamento nessa região. Além disso, ela passa na Apa Federal, portanto, o licenciamento provavelmente será feito pelo Ibama com apoio do ICM Bio”.

A PMI acontece inicialmente para que todos os elementos para a construção da ferrovia sejam analisados, levantando por exemplo, taxas de risco e de atratividade mínima. “Hoje não existe capacidade de investimento público, por isso que estamos buscando investimentos privados e a partir disso se faz uma licitação para ver quem tem interesse em investir”.

Projeto

O Governo do Paraná tem encabeçado a proposta, que conta com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul e Governo Federal, por intermédio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e do Ministério da Agricultura, que já deram aval ao projeto.

O trem é visto como a melhor alternativa para reduzir custos e tornar o produto brasileiro mais competitivo no mercado internacional, já que o uso maior do transporte rodoviário encarece o frente das commodities, graneis e produtos de baixo valor agregado, cargas típicas do modal ferroviário, que exigem o transporte de grandes volumes em longas distâncias.

O valor estimado do estudo é de R$ 24 milhões, sendo que é de R$ 10 bilhões, aproximadamente, o custo médio para a implantação da nova ferrovia e do novo ramal que juntos devem alcançar a extensão de mil quilômetros de trilhos.

A nova ferrovia será composta por dois trechos ferroviários: Trecho 1 – Guarapuava ao Porto de Paranaguá, no Paraná (concessão estadual). Concessão estadual com 400 km de extensão, descendo a serra em paralelo à BR-277.

Trecho 2 – Dourados, no Mato Grosso do Sul, a Guarapuava, no Paraná (a subconcessão federal deste segmento já é da Ferroeste), com a construção de 350 km de ferrovia.

O traçado prevê ainda a revitalização do trecho de 250 km já existente operada pela Ferroeste entre Guarapuava e Cascavel. Este trecho também será subconcenssionado.

Priscilla Peres – Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)