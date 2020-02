O Governo do Estado paga os salários de fevereiro dos servidores neste sábado (29) - Foto: Divulgação

O Governo do Estado paga os salários de fevereiro dos servidores neste sábado (29).

Conforme a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), a folha salarial do mês soma R$ 375 milhões e possui 70 mil matrículas – de servidores ativos e inativos.

O pagamento antes do quinto dia útil de cada mês é uma das marcas desta gestão, que está no sexto ano no comando do Executivo.