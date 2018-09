O governo nomeou Luiz Eduardo Leal de Castro Nunes para exercer o cargo de diretor de Planejamento, Administração e Logística do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), órgão do Ministério do Meio Ambiente. Castro Nunes assume o posto no lugar de Luiz Antonio de Souza Cordeiro, exonerado nesta segunda-feira, 24, do cargo, a pedido.

A nomeação está publicada no Diário Oficial da União (DOU).