Governo monta plantão para atender contribuintes interessados no Refis

A partir desta sexta-feira, 1º de dezembro, o anexo da Agência Fazendária – da avenida Fernando Corrêa da Costa, no Centro de Campo Grande -, passa a funcionar em horário estendido para atender aqueles que desejam negociar suas dívidas com o Fisco Estadual e aderir ao Refis – Programa de Recuperação Fiscal de Mato Grosso do Sul.

Os servidores que normalmente trabalham das 7h30 às 13h30 passarão a fazer plantão, ampliando o expediente até às 17h30, de segunda a sexta-feira. O horário especial será feito até 15 de dezembro, último dia do Refis.

Podem participar do Programa aqueles que têm débitos de ICMS, IPVA ou ITCD, inscritos ou não em dívida ativa. Os descontos chegam a 95% sobre multas e juros, dependendo da forma de pagamento escolhida no momento da negociação.

O governador Reinaldo Azambuja tem lembrado que trata-se de uma “ótima oportunidade” para os contribuintes acertarem a situação com o fisco estadual e ajudar os municípios a receberem novos investimentos.

Balanço parcial da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) aponta que já foram arrecadados R$ 58,4 milhões pelo programa de recuperação de créditos entre os dias 16 de outubro e 29 de novembro.

Para mais informações basta acessar www.sefaz.ms.gov.br

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)