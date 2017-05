Governo marca presença na Expoagro e entrega patrulha mecanizada para 67 famílias de agricultores em Dourados

Dourados (MS) – Sessenta e sete famílias de pequenos agricultores do Assentamento Amparo, em Dourados, foram beneficiadas pelo Governo do Estado com a entrega de uma patrulha mecanizada – conjunto de equipamentos formado por um trator agrícola, uma grade aradora, uma grade niveladora, um rotoencanteirador é uma pá carregadeira.

Neste sábado, representado o governador Reinaldo Azambuja, a vice-governadora Rose Modesto; o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel; e o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, formalizaram a cessão dos equipamentos. A entrega foi feita durante a abertura da Expoagro – Feira Agropecuária de Dourados.

Com a patrulha, os agricultores familiares recebem incentivo ao trabalho no campo, uma vez que a mecanização induz o aumento dos níveis de produção agrícola, diminui a importação de produtos de outras regiões, garante a permanência do homem no campo e gera incremento na criação de empregos.

Para a vice-governadora, a mecanização dinamiza outros setores da economia estadual e fortalece o setor agrário como um todo. “Como consequência temos o aumento da produção, da renda e do emprego no campo”, afirmou Rose.

Os equipamentos foram adquiridos por R$ 142,4 mil, recursos de emendas do então deputado federal Reinaldo Azambuja e do ex-senador Rúben Figueiró. “A patrulha é de extrema importância para o desenvolvimento da comunidade, formada por agricultores familiares”, pontuou o secretário Eduardo Riedel.

Segundo o secretário Jaime Verruck, a entrega supre necessidades dos produtores por máquinas e equipamentos com tecnologia. “O Governo entende que para a agricultura familiar se desenvolver é preciso de equipamentos adequados que atendam às demandas do campo. E é isso que estamos fazendo, uma sequência de entregas de patrulhas mecanizadas que atendam exclusivamente o pequeno produtor”, explicou.

Em entregas anteriores, o governador Reinaldo Azambuja revelou que o Governo do Estado, em parceira com a bancada federal, investe mais de R$ 50 milhões na aquisição de dois mil equipamentos para a agricultura familiar de Mato Grosso do Sul.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação

Fotos: Edemir Rodrigues

Veja Também

Comentários