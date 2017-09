Governo licita obras de asfalto e rede de água em Rio Brilhante e Camapuã

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado investirá R$ 1,5 milhão nos municípios de Rio Brilhante e Camapuã com obras de infraestrutura urbana. A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) publicou o resultado do processo licitatório na edição desta segunda-feira (18.9), do Diário Oficial do Estado (DOE).

A construtora Alvorada ganhou o certame para execução de obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro Manoel das Neves, setor nº 1, em Rio Brilhante, no valor de R$ 530.075,01. A ampliação do sistema de abastecimento de água em Camapuã, com recursos do Pac2/Funasa (R$ 1.025.600,98) teve como vencedora a DCA Construtora.

Bataguassu e Corumbá

A Agesul comunicou, por meio da concorrência nº 051 publicado no DOE do dia 15 de setembro, abertura de licitação no dia 18 de outubro, às 10h, para contratação de empresa especializada para execução da obra de restauração funcional do pavimento (recapeamento em diversas ruas do bairro Jardim São Francisco, em Bataguassu.

Também foi lançado aviso de licitação (concorrência nº 050) pela Agesul, para o dia 18 de outubro, às 9h, com a finalidade de contratação dos serviços de restauração funcional do pavimento (recapeamento) em diversas ruas de Corumbá, conforme compromisso assumido pelo governador Reinaldo Azambuja em visita àquela município.

