Governo libera validação funcional de 17 mil servidores de 32 órgãos

Ação tem objetivo de automatizar a concessão de benefícios funcionais, como progressão, promoção e aposentadoria.

Campo Grande (MS) – Resultado de um trabalho conjunto dos gestores de Recursos Humanos, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), através da Superintendência de Recursos Humanos liberou para validação no Portal do Servidor, o histórico funcional atualizado de 17 mil servidores de 32 órgãos da administração.

De acordo com a superintendente de Recursos Humanos, Maria Lucélia Pereira Lima, a ação que atende o novo modelo de gestão de pessoas do Governo de Mato Grosso do Sul foi viabilizada com a troca do sistema Consist para o Sistema de Gerenciamento Sisged vem sendo executado desde 2016 de forma gradativa, já que todos os documentos e atos públicos que compõem essa documentação necessitavam de revisão individual.

Além de simplificar processos referentes aos dados funcionais do servidor, o novo formato possibilita a celeridade na concessão automática de benefícios funcionais, emissão de relatórios gerenciais, e a atualização permanente de alguns dados pelo próprio servidor.

Para o secretárop da SAD, Carlos Alberto de Assis, a administração dá mais um passo importante no processo de modernização da máquina pública sistematizando e validando a vida funcional dos servidores. “Estamos vencendo mais uma etapa importante nesse processo de gestão de pessoas. Um cadastro sistematizado e atualizado, especialmente no que se refere à vida funcional dos nossos servidores, nos permite realizar entregas de forma mais rápida e efetiva. A partir de hoje, 17.166 servidores tem sua vida funcional disponível a um clique, sem a necessidade de se deslocar até a unidade gestora para solicitar dados relacionados férias, benefícios funcionais ou saber quanto tempo falta para a aposentadoria. É uma inovação, estamos mudando a forma de fazer gestão de pessoas”, observa o secretário, pontuando que a automatização vai permitir que um processo de aposentadoria, por exemplo, siga um trâmite muito mais rápido.

Validação

Para validar seus dados funcionais, o servidor deverá acessar o Portal do Servidoor com o número de sua matrícula e senha do holerite. Em seguida, acessar o link vida funcional. Lá, ele terá a possibilidade de emitir um relatório com todas as informações do seu histórico funcional em formato pdf, imprimir ou salvar o arquivo. Para informar os servidores da novidade, o Portal vai disponibilizar nos próximos 30 dias uma mensagem individual para àqueles servidores que fazem parte do grupo com acesso liberado.

