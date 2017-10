Governo libera R$ 1,4 mi para obras de recuperação em Navegantes após ciclones

O Ministério da Integração Nacional liberou R$ 1,416 milhão para obras de recuperação de danos causados por ciclones no município de Navegantes, em Santa Catarina. A Portaria com autorização para o empenho está publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 17.

Em outra portaria, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, o governo reconhece a situação de emergência de quatro municípios atingidos por desastres naturais.

Por estiagem, os municípios de Jaguaré (ES), Pocrane (MG) e São José de Piranhas (PB), e por incêndio florestal (incêndios em áreas não protegidas, com reflexos na qualidade do ar), o município de Cláudia (MT).