Governo libera R$ 1,3 milhão para município gaúcho atingido por tornado

O governo federal aprovou o repasse de cerca de R$ 1,3 milhão para auxiliar na recuperação do município de São Francisco de Paula, localizado na serra do Rio Grande do Sul. Em março, a região foi atingida por um tornado que afetou mais de 2,5 mil pessoas.

O repasse, feito pelo Ministério da Integração Nacional, é resultado de plano de trabalho executado entre a prefeitura e a Defesa Civil gaúcha. Com a verba, o município poderá recuperar a infraestrutura danificada pelo tornado.

Na época, após o fenômeno meteorológico, São Francisco de Paula teve o decreto de estado de calamidade reconhecido pelo Estado e pela União. Naquele mês, o município recebeu cerca de R$ 175 mil em repasses para auxiliar na recuperação dos danos.

O Ministério da Integração Nacional também aprovou a liberação de cerca de R$ 250 mil para mais dois municípios gaúchos, Montenegro e Dom Pedro de Alcântara, que foram atingidos por inundações e enxurradas também no mês de março.

