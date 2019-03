Governo libera gabarito definitivo do concurso para administrativos da educação

A fase única do concurso, composta da prova escrita objetiva, foi realizada no dia 17 de fevereiro em Campo Grande e Dourados, e registrou índice de abstenção de 18,1% - Foto: David Majella

O Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (28.3) traz o resultado final da prova escrita objetiva, do concurso público que oferta 500 vagas na carreira de apoio à educação básica do quadro de pessoal da secretaria de estado de educação.

A lista com os resultados por ondem alfabética, de cidade e nome dos candidatos que concorrem as vagas para agente de limpeza, agente de merenda e assistente de atividades educacionais pode ser consultada no Suplemento II do Diário.

Para consultar o gabarito oficial definitivo correspondente ao seu respectivo caderno de questões, bem como, os resultados dos recursos interpostos, o candidato deve acessar a área do candidato, no site da Fundação de Apoio a Pesquisa, ao Ensino e Assistência do Rio de Janeiro (Funrio).

O Concurso

Com oferta de 500 vagas para os cargos de agente de atividades educacionais, e assistente de atividades educacionais, para o quadro de pessoal da secretaria de educação do estado de Mato Grosso do Sul, o certame recebeu 24.171 inscrições.

A fase única do concurso, composta da prova escrita objetiva, foi realizada no dia 17 de fevereiro em Campo Grande e Dourados, e registrou índice de abstenção de 18,1%.