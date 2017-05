Governo libera atualização funcional de 650 servidores de 8 órgãos

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), liberou na primeira quinzena do mês de maio, o histórico funcional atualizado de 650 servidores de oito órgãos da administração estadual.

A ação atende diretriz do novo modelo de Gestão de Pessoas do Governo do Estado conforme explica a superintendente de Gestão da Vida Funcional, Maria Lucélia Pereira Lima. “Essa ação foi viabilizada com a troca do sistema da folha de pagamento para o novo Sistema de Gerenciamento de Vida Funcional, e a concessão automática dos direitos funcionais” pontuou Lucélia.

Estão disponíveis para consulta e validação no Portal do Servidor, os dados funcionais atualizados dos servidores do quadro permanente de pessoal dos seguintes órgãos/entidades: Agência Estadual de Metrologia, Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul, Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de Mato Grosso do Sul, Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul e Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul.

O secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, ressaltou que a ação faz parte do processo de modernização da máquina pública. “Pegamos um Governo na era analógica e aos poucos estamos transformando em Governo digital. Além de modernizar, ajuda a tornar ainda mais transparentes as ações do Governo do Estado” destacou.

A entrega é resultado do trabalho conjunto das Superintendências de Gestão da Vida Funcional e de Gestão da Folha de Pagamento com gestores de recursos humanos de todas as secretarias estaduais que integram o grupo de trabalho para a realização do recadastramento funcional.

A primeira etapa entregue em novembro de 2016 liberou o histórico funcional de 1.764 servidores de 10 órgãos da administração. Conforme o cronograma a última turma com 14 órgãos/entidades será entregue no mês de setembro.

Validação

Para validar seus dados funcionais, o servidor deverá acessar o Portal do Servidor, com o número de sua matrícula e senha do holerite. Em seguida, acessar o link vida funcional onde é possível emitir um relatório com todas as informações do seu histórico funcional em formato pdf, imprimir ou salvar o arquivo.

Mireli Obando – Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: David Majella

