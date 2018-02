Governo libera acesso ao Informe de Rendimentos

Documento é necessário para a declaração do IRPF, que começa nesta quinta-feira (1.3)

Campo Grande (MS) – O comprovante de rendimentos dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso do Sul estará disponível para consulta no Portal do Servidor a partir da meia-noite desta quarta-feira (28.2). O documento é referente ao ano base de 2017, e obrigatório para a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).

De acordo com o Superintendente de Gestão da Folha de Pagamentos, Paulo Lopes, o documento contém os rendimentos pagos pelo Estado e o Imposto de Renda retido na fonte. Ao acessar o Portal do Servidor, o servidor deverá clicar no link “Informe de Rendimentos”. Após isso, basta completar os campos com a matrícula e senha. Ao final do preenchimento, será gerado o Informe de Rendimentos.

Os rendimentos relativos à folha de pagamento de dezembro de 2017 não estão contemplados, tendo em vista que o seu efetivo pagamento ocorreu em janeiro de 2018.

Declaração

O servidor poderá enviar a Declaração à Receita Federal a partir do dia 1º de março. O prazo final de entrega vai até 30 de abril. A Secretaria da Receita Federal liberou nesta segunda-feira (26.2), por meio de sua página na internet, o programa gerador do Imposto de Renda 2018, ano-base 2017. O programa pode ser baixado clicando aqui.

Os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, recebem mais cedo as restituições do Imposto de Renda, caso tenham direito a ela. Idosos, portadores de doença grave e deficientes físicos ou mentais têm prioridade.

Em caso de dúvidas relacionadas ao Informe de Rendimentos, o servidor poderá entrar em contato com o RH do seu órgão.

Rejane Monteiro – da assessoria de comunicação da SAD

Foto: David Majella