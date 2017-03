Governo leiloa 14 lotes de bens móveis no próximo dia 22 de março

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado por meio da Secretaria Estadual de Administração e Desburocratização (SAD) realiza no próximo dia 22 de março, o leilão de 14 lotes de bens móveis, considerados inservíveis para administração pública.

Ao todo são 14 lotes, com lances a partir de R$ 100, divididos em materiais para escritório, aparelhos de informática, aparelhos de ar condicionado, forno micro-ondas, fogão convencional e industrial, freezer, geladeira, armários e estantes de aço, cama hospitalar, suporte para soro, máquina de escrever, mesa de MDF, balcão de arquivo de madeira, longarina, poltronas, sofá, bebedouro e cofre.

De acordo com a Superintendência de Patrimônio e Transporte, os lotes estarão abertos para lances no portal Casa de Leilões a partir desta quarta-feira (8).

Para visitação, os lotes estarão disponíveis a partir da próxima segunda-feira (13) das 8h as 11h30 e das 13h30 às 16h, no depósito da Coordenadoria de Gestão Patrimonial do Estado, na Rua Alexander Fleming, n. 1.673, bairro Vila Nova Bandeirantes.

O certame será realizado pela Casa de Leilões, no formato presencial e eletrônico. O presencial será a partir das 14h na Rua Jaboatão, n. 271, Bairro Silvia Regina. Já o formato eletrônico poderá ser acompanhado pelo site www.casadeleilões.com.br.

Mireli Obando, Assessoria de Comunicação / SAD

Fotos: Supat

