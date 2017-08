Governo leiloa 13 lotes de terrenos em Campo Grande nesta terça-feira

Campo Grande (MS) – Dando sequência na política de redução de custos, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), vai leiloar nesta terça-feira (29.8), 13 lotes de terrenos no município de Campo Grande. Os lances eletrônicos por meio do portal estão abertos há 10 dias.

Com lances iniciais a partir de R$ 30 mil, o certame disponibiliza terrenos em bairros como Nova Lima, Los Angeles, Jardim Anápolis, Jardim Macaúbas, Novo Horizonte, Jardim Noroeste, Jardim das Perdizes, Rita Vieira, Distrito de Anhanduí, Clube Campestre Ipê e Jardim Carioca. A oferta de lances presenciais será aberta amanhã, às 9h, no escritório da empresa localizado na rua Antônio Maria Coelho, 1149 Centro.

Para se ter uma ideia, um lote de terreno situado a rua Dona Maria Izabel, L. 6 – Q 139 (antiga Ieda Vargas), com 360 m², bairro Nova Lima, segue com oferta aberta no valor de R$ 45 mil. Já um terreno de 432 m² disponível na avenida Tamandaré, Vila Novo Horizonte, tem lance inicial de R$ 90 mil. De acordo com o edital, os bens imóveis poderão ser parcelados em até 12 vezes iguais e sucessivas.

O edital com mais informações está disponível aos interessados no site da Central de Compras do Governo.

Rejane Monteiro – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)

Fotos: Arquivo SAD

