Governo lança última fase do Programa de Gestão por Competência nesta quinta-feira

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), lança nesta quinta-feira (16.11), a última etapa do processo de avaliação de desempenho individual dos servidores públicos do poder executivo de Mato Grosso do Sul. Nesta fase, que acontecerá de 16 de novembro a 20 de dezembro, os servidores terão a oportunidade de avaliar seus superiores, sua equipe e se auto avaliar, encerrando a última fase do Ciclo de Gestão de desempenho de 2017.

Na prática, segundo o secretário Carlos Alberto de Assis a última fase pode ser considerada a mais importante, uma vez que consolida o processo de avaliação individual do servidor (gestores e equipes), com aplicação de pontuação que vai influenciar na sua carreira funcional, demonstrando para a população que o Governo, assim como a iniciativa privada, se preocupa em acompanhar e melhorar o desempenho de seus trabalhadores, bem como vincular as melhorias salariais ao grau de dedicação de cada um com as suas obrigações funcionais e à qualidade do serviço prestado.

Para o Governo também é o cumprimento das promessas de campanha e das ações do Plano Plurianual que prevê como diretriz estratégica do eixo gestão: promover o desenvolvimento e valorização das pessoas na gestão pública estadual com o programa meritocracia, desenvolvimento e valorização do servidor. A abertura do processo de Avaliação de Desempenho Individual é a etapa final do Ciclo de Gestão de Desempenho de 2017, e, portanto, um marco para o Estado na mudança de cultura na gestão de pessoas.

A ação voltada para secretários de Estado, presidentes de autarquias e fundações, diretores, superintendentes, coordenadores, dirigentes sindicais, servidores e representantes sociais, será às 9h, no auditório da Governadoria.

Rejane Monteiro – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: David Majella