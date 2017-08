Governo lança três novas licitações e prevê investimentos de mais de R$ 5 milhões em obras

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) lançou no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (10.8) mais três editais de licitação para realização de obras em três municípios de Mato Grosso do Sul. Os investimentos estão estimados em R$ 5.028.016,35 milhões. Confira mais detalhes dos editais na página 18.

O primeiro edital publicado destina-se à contratação de empresa para restauração funcional do pavimento de diversas ruas de Antônio João. A obra está orçada em R$ 1.537.737,52 milhão e a abertura de preços acontece no dia 12 de setembro, às 10h, na Agesul, na Capital. Já a segunda concorrência divulgada tem como objeto a implantação e pavimentação asfáltica do acesso ao Núcleo Industrial de Três Lagoas, num trecho de 1,338 km, com investimentos que podem chegar a R$ 2.956.771,16 milhões. E para totalizar os mais de R$ 5 milhões em obras, a terceira licitação lançada prevê a pavimentação asfáltica e drenagem no setor 1, do bairro Manoel das Neves, no município de Rio Brilhante. Os trabalhos estão orçados em R$ 533.507,67 mil.

Raquel Pereira – Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra)

Foto: Moisés Silva

