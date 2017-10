Governo lança rádio online para aproximar servidor

Campo Grande (MS) – O Governo de Mato Grosso do Sul lançou nesta terça-feira (24.10) a rádio online “MS no Rádio”, ferramenta de comunicação que pretende aproximar o servidor público das ações do Governo. Na cerimônia de lançamento, o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, destacou que a programação da rádio será composta por músicas regionais e boletins informativos.

“Vamos ter essa comunicação direta com o servidor, inclusive, com espaço para os representantes, como sindicatos e associações. A programação será feita com informações que dizem respeito à vida funcional do servidor. Na rádio, o servidor também vai interagir e poder pedir músicas regionais de Mato Grosso do Sul pelo canal ‘Alô Servidor'”, observou.

Disponível no site oficial do Governo, o Portal do MS, a “MS no Rádio” estará disponível 24h por dia com conteúdos sobre as áreas da saúde, educação, segurança pública, mercado de trabalho, cultura e setor rural, entre outras. A interação será feita pelo email: aloservidor@gmail.com.

A iniciativa foi aprovada pela presidente do Sindicato dos Fiscais Estaduais Agropecuários do Estado (Sifems), Kelcilene Azambuja Martines. “A construção de um Estado forte, que atende o cidadão, respeita o contribuinte e norteia suas políticas públicas para servidor a população em geral tem que passar, necessariamente, pela valorização do servidor. Então, o diálogo entre o gestor, o servidor e suas entidades representativas tem que ser constante”, pontuou.

Já a presidente do Sindicato dos Servidores Administrativos do Estado (Sindsad-MS), Lílian Fernandes, falou sobre o programa “Alô Servidor”. “É mais uma conquista do servidor”, garantiu. “Levando em conta que a rádio online vai chegar em todos os 79 municípios, ela funciona como um canal de informação entre governo/servidores e sindicato/servidores”, completou.

Conforme o secretário Carlos Alberto Assis, o projeto da rádio online surgiu na Subsecretaria de Comunicação do Estado, sob a liderança do subsecretário, Ico Victório, para servir como ferramenta de comunicação interna do Governo do Estado.

Semana do servidor

Para comemorar o Dia do Servidor, celebrado em 28 de outubro, a Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) programou uma série de eventos que tiveram início na segunda-feira (23.10) com a entrega de homenagens a servidores ativos que têm pelo menos 40 anos de serviço no setor público estadual. “Pudemos homenagear uma servidora da Educação, que mora em Eldorado, e tem 51 anos de trabalho prestado ao Governo do Estado. Isso é muito gratificante”, revelou o secretário.

Entre as atividades da programação estão: palestra de educação financeira (dia 26 de outubro, às 8h30, no auditório do Tribunal Regional do Trabalho); show da banda Beatles Maníacos no evento “Sunset Servidor” (dia 27 de outubro, às 17h, em frente à Governadoria); 8° circuito de caminhadas do servidor, com animação do grupo Sampri e sorteio de prêmios (dia 28 de outubro, às 8h, em frente à Governadoria); e show regional com Alzira e Tetê Espíndola e sorteio de prêmios (dia 30 de outubro, às 18h, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo).

Veja mais fotos do lançamento.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro