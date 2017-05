Governo lança R$ 4,7 milhões em licitações para construção de pontes de concreto

Campo Grande (MS) – Dando continuidade ao pacote que entregará 80 novas pontes em concreto armado para Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) lançou na terça-feira (9.5), mais cinco licitações para construção de pontes que totalizam investimentos de R$ 4,7 milhões. Os editais estão na página 15 do Diário Oficial do Estado.

Os contemplados com as novas pontes são os municípios de Bela Vista, onde serão construídas uma ponte de concreto sobre o rio Piripucu, obra orçada em R$ 1,4 milhão e outra sobre o córrego Apa, no valor de R$ 1,2 milhão; de Eldorado, com ponte sobre o córrego Onça e de Amambai, que também receberá duas pontes que totalizam investimentos orçados em R$ 1,35 milhão contemplando os córregos São Sebastião e Macaúba.

Desde 2015 é uma premissa do Governo do Estado de realizar todas as pontes em concreto armado. Já foram investidos até o momento cerca de R$ 10,6 milhões em pontes já entregues, e está em execução outros R$ 40,7 milhões. “Entregamos cerca de 23 pontes e temos mais 20 em execução. Nosso programa está avançando muito bem”, conclui o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli.

Raquel Pereira – Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra)

Foto: Edemir Rodrigues

