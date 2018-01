Governo lança R$ 10,3 milhões em licitações e leva mais asfalto para 9 municípios

O município de Jardim é um dos que receberá os maiores investimentos, com obras orçadas em R$ 3.211.815,09 milhões, para pavimentar o prolongamento da Avenida Mato Grosso e as ruas Antonio Pinto Correa Filho, Clemente Barbosa, Jade e Opala, na Vila Teixei - Arquivo

Trabalhando integralmente pelos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado lançou hoje (24), no Diário Oficial do Estado, 11 licitações que irão contemplar nove municípios com mais asfalto. Os investimentos podem chegar a R$ 10.272.223,82, valor orçado das obras segundo a Coordenadoria de Licitações da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, o grande número de licitações lançadas nos últimos dias só reforçam o compromisso do Governo com os municípios. “Nossa premissa desde o primeiro dia de Governo é trabalhar indistintamente pelos 79 municípios de Mato Grosso do Sul e esses maciços investimentos são a prova disso. Esse será o maior programa de pavimentação urbana da história do Estado”, pontua.

De acordo com as publicações serão beneficiados com serviços de recapeamento, drenagem e pavimento novo os municípios de Porto Murtinho, Nioaque, Camapuã, Jardim, Juti, Coronel Sapucaia, Taquarussu, Terenos e Bodoquena. O município de Jardim é um dos que receberá os maiores investimentos, com obras orçadas em R$ 3.211.815,09 milhões, para pavimentar o prolongamento da Avenida Mato Grosso e as ruas Antonio Pinto Correa Filho, Clemente Barbosa, Jade e Opala, na Vila Teixeira.

Outro grande investimento será realizado em Porto Murtinho, onde a diversas vias do município receberão a 2ª etapa de recapeamento e recursos estimados em R$ 1.670.749,20 milhão. Coronel Sapucaia também recebe restauração em diversas ruas, e trabalhos orçados em R$ 1.455.399,87 milhão. As tomadas de preço acontecem a partir do dia 8 de fevereiro, na sede da Agesul.

Confira as publicações na íntegra nas páginas 21 e 22 do Diário de hoje.