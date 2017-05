Governo lança principal fase do Programa de Gestão por Competência nesta quarta-feira

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), lança nesta quarta-feira (10.5) o processo de avaliação de desempenho individual dos servidores públicos do poder executivo de Mato Grosso do Sul.

Considerada a principal etapa do Programa de Gestão Por Competências e uma ferramenta importante no processo de profissionalização do serviço público, o Plano de Gestão de Desenvolvimento Individual (PGDI) e a Avaliação de Desempenho Individual (ADI) integram o processo de planejamento, acompanhamento, e avaliação de cada servidor, com base na definição de ações de desenvolvimento de cada um, potencializando habilidades e oferecendo qualificação quando houver necessidade.

A ação voltada para secretários de Estado, presidentes de autarquias e fundações, diretores, superintendentes, coordenadores, dirigentes sindicais e representantes sociais, será às 9h, no auditório da Governadoria.

Mireli Obando – Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: Edemir Rodrigues

