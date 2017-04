Governo lança novos editais para licitação de obras de pavimentação. No total serão 31 novas obras pelo interior do Estado

O Governo do Estado, por meio da Agesul, lançou nesta quinta-feira (20), mais 7 editais de licitação para pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais. Nesta etapa serão beneficiados moradores de Deodápolis, Rio Negro, Ivinhema, Sonora, Fátima do Sul, Chapadão do Sul e Nova Alvorado do Sul. Os investimentos deste lote são de R$ 4 milhões.

De acordo com o Secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli os editais são resultado de 31 emendas parlamentares de deputados federais, com contrapartida do Governo do Estado, que resultarão na licitação de um total de 31 obras.

Para o Secretário a parceria entre o executivo estadual, o legislativo federal e o executivo municipal garantiram a aplicada dos recursos de forma a atender as demandas da população.

Com este lote de editais, no município de Deodápolis serão pavimentadas a Av. Francisco Alves da Silva e Rua Crispiano Alves de Souza; em Rio Negro, a Rua Pernambuco; em Ivinhema serão pavimentadas as Ruas Fortunato Felipe e Rua Ademar Ferreira Leite; em Sonora, a Av. Trindade e as Ruas Tocantins, Ceará e Roraima; em Fátima do Sul as ruas Melvin Jones e Travessa 17 e em Chapadão do Sul o bairro Parque União.

Miglioli destacou que as obras vão proporcionar não só melhoria na qualidade de vida da população, mas incremento para a economia de cada uma dessas localidades.

Até o momento já foram lançados 21 editais e os próximos estão previstos para semana que vem.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários