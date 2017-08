Governo lança MP na TV para levar notícias e informações à população por meio da TV aberta

Emissora assinou ainda parceria com Assembleia Legislativa para transmissão pelo canal público aberto

Campo Grande (MS) – O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fertel (Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de MS), inova e insere na grade de programação da TV Educativa uma parceria entre os Poderes. Nesta quinta (17), houve o lançamento do programa MP na TV. Além disso, a fundação estendeu a parceria à Assembleia Legislativa e vai transmitir pelo canal público aberto os programas e informativos produzidos pelo legislativo estadual.

De acordo com o diretor-presidente da Fertel, Bosco Martins, a parceria com o MPE é mais uma iniciativa da emissora, por orientação do governador Reinaldo Azambuja, que tem como finalidade agregar conteúdo, enriquecer a programação e fortalecer o vínculo com o telespectador e com as instituições que governam o estado.

“Estamos no processo que marcará a digitalização das emissoras públicas, aumentando consideravelmente a audiência. Para tanto, é preciso a união com parceiros importantes como o MPE e a Assembleia Legislativa. A TV Educativa, como canal aberto, atingirá com a digitalização 80% da população de MS e necessitamos de programas que levem notícias e informações sobre a classe política e as instituições como o MPE na TV”, afirmou Bosco Martins.

O Procurador-Geral do MPE, Paulo dos Passos, ressaltou a importância da instituição em ter um programa veiculado por meio da TV pública aberta. “A ideia é informar e aproximar a população dos serviços e atendimentos realizados pelo ministério público estadual”, explicou Paulo Passos.

A estreia do MP na TV está marcada para o dia 23 de agosto. O programa será transmitido pela TVE todas às quartas-feiras, às 19h, com reprise aos sábados, às 12h. A atração terá a produção e apresentação da jornalista Waléria Leite, em parceria com as equipes de comunicação do ministério público e da TV Educativa.

Legislativo estadual

Além da parceria com o MPE, a solenidade de lançamento marcou a assinatura de outro convênio, entre a emissora e a Assembleia Legislativa, que permitirá a transmissão pelo canal público aberto dos programas e informativos produzidos pelo legislativo estadual.

“O convênio entre a TVE e a Assembleia busca aumentar a transparência e o acesso da população aos trabalhos realizados pelos deputados estaduais. Temos um canal fechado de TV, mas a parceria com uma emissora de canal aberto vai aumentar a divulgação de nossa atuação e levar mais informação aos cidadãos sobre os trabalhos realizados pela Casa de Leis”, ponderou o presidente da ALMS, deputado Júnior Mochi.

O evento foi realizado no auditório Ueze Zarahan, da TV Educativa, e contou com a presença do Procurador-Geral de Justiça do MPMS, Paulo Passos, do Diretor-Presidente da Fertel (Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de MS), jornalista Bosco Martins, do Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júnior Mochi, e da Procuradora de Justiça do MPMS, Ariadne Cantu.

Texto: Helton Davis e Júlia Torrecilha – Portal da Educativa

Foto: Pedro Amaral.

