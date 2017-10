Governo lança Matrícula Digital 2018 e Plataforma Foco no Estudante

A Secretaria de Estado de Educação (SED) iniciou no dia 31 de outubro, o período de pré-matrículas na Rede Estadual de Ensino, e a novidade é o lançamento da Matrícula Digital 2018.

Antes apenas em 15 municípios, em 2016 a matrícula digital passou a ser possível em 100% das escolas urbanas da REE/MS, uma comodidade para pais/estudantes na realização de pré-matrículas e que possibilita à SED conhecer a demanda da escola em tempo real.

A novidade este ano é a Plataforma “Foco no Estudante”, projeto que tem como objetivo apoiar a Secretaria de Educação na elaboração e avaliação de políticas públicas, conforme explicou a Secretária Estadual de Educação Maria Cecília Amêndola da Mota.

A pré-matrícula é realizada pela internet, no Portal da Matrícula Digital, com a escolha de três unidades de preferência. Se alguém tiver dificuldade nesse procedimento, é possível fazê-lo também de outras formas: por telefone, no Call Center (0800-6470028); pessoalmente nas escolas estaduais, pessoalmente na Central de Matrículas, em Campo Grande, (rua Joaquim Murtinho 2612 Itanhangá Park).

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)