Governo lança mais sete editais com investimentos de R$ 4 milhões em infraestrutura urbana

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul,) lançou nesta quinta-feira (20), mais 7 editais de licitação para pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, que irão beneficiar os municípios de Deodápolis, Rio Negro, Ivinhema, Sonora, Fátima do Sul, Chapadão do Sul e Nova Alvorado do Sul. Os investimentos deste lote de licitações é de R$ 4 milhões.

Os editais são resultado de 31 emendas parlamentares de deputados federais, que começaram a ser lançados ontem. “Neste primeiro lote de emendas que estamos soltando serão investimentos de R$ 26,5 milhões, com recursos das emendas e contrapartida do Estado”, explicou o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli. Até o momento já foram lançado 21 editais e os próximos estão previstos para semana que vem.

Com os editais, no município de Deodápolis será contemplada a Av. Francisco Alves da Silva e Rua Crispiano Alves de Souza; em Rio Negro, a Rua Pernambuco; em Ivinhema serão contempladas as Ruas Fortunato Felipe e Rua Ademar Ferreira Leite; em Sonora, a Av. Trindade e as Ruas Tocantins, Ceará e Roraima; em Fátima do Sul, a Rua Melvin Jones (Setor 1) e Travessa 17 ( setor 2) e no município de Chapadão do Sul, será beneficiado o bairro Parque União.

As tomadas de preço acontecem nos dias 10 e 11 de maio na sede da Agesul. Confira os editais na íntegra na página 33 do Diário Oficial do Estado.

