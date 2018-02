Governo lança mais de R$ 1 milhão de asfalto para Alcinópolis e Bela Vista

As tomadas de preço acontecem no próximo dia 22 de fevereiro, nos períodos da manhã e da tarde, na sede da Agesul, na Capital - Arquivo

O Governo do Estado divulgou nesta terça-feira (6), através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), mais investimentos em asfalto para dois municípios de Mato Grosso do Sul: Bela Vista e Alcinóplis. O anúncio das licitações foi publicado no Diário Oficial do Estado de hoje.

De acordo com a Coordenadoria de Licitações da Agesul, a pavimentação de diversas ruas de Bela Vista estão orçadas em R$ 543.895,03. Já em Alcinópolis os investimentos podem chegar a R$ 497.930,97 para asfaltar a Avenida Averaldo Fernandes Barbosa e Rua Pedro Mendes de Oliveira.

As tomadas de preço acontecem no próximo dia 22 de fevereiro, nos períodos da manhã e da tarde, na sede da Agesul, na Capital.