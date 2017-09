Mais de R$ 25 milhões serão investidos na reconstrução das três principais avenidas de Dourados

O Governo Estado vai reconstruir três das principais avenidas de Dourados, o maior município do interior de Mato Grosso do Sul. Nesta terça-feira (5.9), a edição do Diário Oficial (DOE-MS) trouxe avisos de licitações para contratar empresas especializadas em obras de restauração funcional de pavimento nas avenidas Joaquim Alves Teixeira, Weimar Gonçalves Torres e Marcelino Pires.

São três processos licitatórios diferentes que estão sob o comando da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), conforme divulgado DOE-MS. A estimativa é que sejam aplicados R$ 4,6 milhões na recuperação da Avenida Joaquim Alves Teixeira, R$ 9,3 milhões na Weimar Gonçalves Torres e R$ 15,7 milhões na Marcelino Pires. Os valores foram orçados pela Agesul.

Todos os detalhes dos avisos de lançamento de licitação podem ser acessados na página 43 do DOE-MS de hoje. Confira aqui.

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

