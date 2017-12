Governo lança licitações em parceria com emendas e MS receberá mais de R$ 3 milhões em investimentos

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos divulgou nesta quinta-feira (14.12) mais investimentos para os municípios de Mato Grosso do Sul que serão realizados em parceria com emendas parlamentares referente a 2016. Foram publicados cinco editais de licitação com investimentos orçados em R$ 3,4 milhões, para quatro diferentes cidades.

Mantendo o compromisso de investir indistintamente nas 79 municípios, os editais lançados hoje contemplam alguns de Norte a Sul. O município de Caracol, o primeiro beneficiado, tem obras orçadas em quase R$ 1 milhão, precisamente R$ 973.993,97 segundo o setor de licitações da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), para pavimentação asfáltica e drenagem de água pluviais da rua João Loureiro.

No lado oposto, em Alcinopólis estão previstas obras de pavimentação e drenagem na avenida Averaldo Barbosa, com valores orçados em R$ 555.905,86. Pedro Gomes terá as ruas Santopolis, 1º de Abril e 15 de novembro também contempladas com pavimentação e drenagem, e investimentos que podem chegar a R$ 493.566,67.

Para finalizar, o município de Guia Lopes da Laguna deve receber até R$ 1.250.538,23, para pavimentação e drenagem da rua Major Pires, 13 de Maio, Rubens Bertola, Izidoro Ferreira Souza e rua Jardim, na vila Nery Arce.

Ao todo são 75 emendas parlamentares referentes ao período de 2016 e, deste montante, 19 já foram liberadas para licitação. Os recursos são empenhados através do Ministério das Cidades e foram viabilizados por emendas dos deputados federais Carlos Marun, Elizeu Dionízio, Vander Loubet e ex-senador Delcídio do Amaral.

Mais R$ 1 milhão para Paranaíba

O Governo também publicou a licitação para implantar o acesso à indústria Latasa, em Paranaíba, na BR-158/MS. A extensão é de 497,500 m e estão orçados investimentos da ordem de R$ 1.092.501,17. A obra em questão será 100% executada com recursos próprio do Estado, do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado do Mato Grosso do Sul (Fundersul).

Confira as datas e horários da tomada de preços das licitações na página 38 do Diário Oficial do Estado (DOE), n° 9.553.

Raquel Pereira – Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra)

Foto: Edemir Rodrigues