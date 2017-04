Governo lança licitações de R$ 25,7 mi e MS-450 será contemplada com pavimentação

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) lança nesta quinta-feira (27), seis licitações que totalizam investimentos de R$ 25,7 milhões. Entre os objetos das licitações estão a construção de cinco pontes de concreto e a pavimentação da MS-450, entre o distrito de Palmeira e Piraputanga – Camisão, na região de Aquidauana e Dois Irmãos do Buriti.

Na construção das pontes serão investidos recursos da ordem de R$ 5,4 milhões, que vão beneficiar o córrego Arara no assentamento Uirapurú, no município de Nioaque; o rio Cedro, nas ruas Isaías Nogueira e José Rodrigues de Lima, em Cassilândia; o córrego Apamim, na estrada Damacuê, em Bela Vista; e o córrego Oliveira, na linha Carajá Poente, em Jateí. Já na pavimentação asfáltica de 18.548 quilômetros da MS-450, serão injetados R$ 20,3 milhões. Todos os recursos são próprios do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundersul).

A tomada de preços acontece nos dias 16 e 29 de maio, na sede da Agesul, na Capital. Confira os editais na íntegra nas paginas 31 e 32 do Diário Oficial do Estado.

Raquel Pereira – Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra)

Foto: Edemir Rodrigues

