Governo lança licitações de R$ 1,273 milhão para pavimentar avenida em Chapadão do Sul

Campo Grande (MS) – Por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), o Governo de Mato Grosso do Sul vai contratar empresas especializadas para fazer pavimentação e drenagem na Avenida das Indústrias, em Chapadão do Sul. Os avisos de lançamento de licitação dos dois trechos da via foram publicados no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (28.11).

De acordo com a assessoria de imprensa da Agesul, o valor total orçado da concorrência é de R$ 1.276.300,15. A modalidade da licitação é menor preço.

As aberturas das concorrências estão marcadas para o dia 14 de dezembro, às 9h e às 10h, na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, s/n, Bloco 14, Parque dos Poderes, onde, também estarão disponíveis editais e anexos.

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação

Foto: Edemir Rodrigues