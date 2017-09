Governo lança licitação para recapear ruas de Porto Murtinho

Campo Grande (MS) – Em agenda pública no dia 25 de agosto desse ano, o governador Reinaldo Azambuja assumiu compromisso de recuperar as vias urbanas de Porto Murtinho. Menos de um mês depois, a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) lançou aviso de licitação para contratar empresa especializada em obras de recapeamento, para fazer as intervenções na cidade.

O documento foi publicado na edição desta quarta-feira (20.9) do Diário Oficial do Estado. Ao assumir o compromisso com o povo de Porto Murtinho, o governador ressaltou que a restauração funcional do pavimento será feita em duas etapas. A primeira é estimada em R$ 996,2 mil. A segunda, cujo lançamento de licitação ainda será publicado, está orçada em R$ 1,5 milhão. Os valores serão oficializados após a seleção das empresas.

“O recapeamento das principais ruas da cidade foi autorizado para melhorar a infraestrutura, corrigir o asfalto antigo que vai se deteriorando e dar melhores condições para as famílias”, afirmou Reinaldo durante a agenda de 25 de agosto.

