Governo lança licitação para Ponta Porã e divulga mais R$ 6,6 milhões de investimentos

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (10.10) o lançamento de uma licitação para o município de Ponta Porã. Também foram divulgados no DOE, três resultados de licitações que totalizam investimentos da ordem de R$ 6,6 milhões em investimentos.

De acordo com a publicação, para Ponta Porã está prevista a execução de obras de drenagem de águas pluviais na avenida Jamil Saldanha Derzi. A obra está orçada em R$ 350,9 mil. A abertura de preços acontece no dia 31 de outubro, às 9h, na sede da Agesul, na Capital.

Já os resultados das licitações divulgados, destinam-se a obras de pavimentação asfáltica e restauração de diversas ruas de Amambai, no valor de R$ 4,8 milhões; à elaboração de projeto executivo para a construção da sede da Procuradoria Geral do Estado, que será realizada com recursos da ordem de R$ 774.986,12 e para recapeamento de diversas ruas de Porto Murtinho, que terá investimento de R$ 981,3 mil.

Confira as publicações na íntegra na página 76.

Raquel Pereira – Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra)

Foto: Edemir Rodrigues

