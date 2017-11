Governo lança licitação para pavimentar vila Jorge Ritt em Coxim

Campo Grande (MS) – O Governo de MS lançou nesta quinta-feira (23.11) mais investimentos para a região norte do Estado. Foi divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE) uma licitação para pavimentar e drenagem as vias na Vila Jorge Ritt, no município de Coxim. O edital pode ser conferido na página 36.

De acordo com a Coordenadoria de Licitações da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) a obra está orçada em R$ 862.326,17. A tomada de preços acontece no dia 11 de dezembro, às 9h, na sede da Agesul, na Capital.

Mais investimentos

O Governo do Estado lançou no DOE de ontem (22.11) mais investimentos que contemplarão com pavimentação e drenagem de águas pluviais outros três municípios da região norte de MS: Figueirão, Pedro Gomes e São Gabriel do Oeste.

As licitações totalizam investimentos orçados em R$ 1.404.628,61 e irão beneficiar a avenida Juscelino Kubitschek, em Figueirão; as ruas Curicaca, Pássaro Preto e Corujas, no Bairro Gramado, no município de São Gabriel e a ruas Fortaleza e Constituição, na Vila São Luiz, em Pedro Gomes.

Raquel Pereira – Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra)

Foto: Prefeitura de Coxim