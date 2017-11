Governo lança licitação para pavimentar vias de bairro em Aparecida do Taboado

Campo Grande (MS) – Reforçando o compromisso com o desenvolvimento dos municípios de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado lançou nesta segunda-feira (13.11) uma licitação que contemplará vias do bairro Primavera, no município de Aparecida do Taboado. O anúncio está no Diário Oficial do Estado (DOE).

A tomada de preços 089/2017 irá contemplar com pavimentação asfáltica as avenidas Geraldo Rodrigues de Almeida; dos Estudantes, que dá acesso ao Ministério Público Estadual (MPE); Carlos Alves Ferreira; a rua Maria Izabel de Queiroz e a Kikue Yura, no bairro Primavera. Ao todo serão pavimentados 11.983.670 m2, com recursos próprios do Estado.

De acordo com o aviso de licitação a tomada de preços acontece no dia 29 de novembro, às 9 horas, na sede da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), na Capital. A obra está orçada em R$ 753.389,52 mil e a autorização da licitação foi realizada pelo governador Reinaldo Azambuja em uma visita ao município, no dia 22 de setembro, quando anunciou investimentos da ordem de R$ 2,7 milhões para Aparecida do Taboado.

Raquel Pereira – Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra)

Fotos: Edemir Rodrigues