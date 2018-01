Governo lança licitação para pavimentar ruas de Bandeirantes e recuperar rodovia

De acordo com a Coordenadoria de Licitação da Agesul, a obra está orçada em R$ 596.758,10 mil - Foto: Edemir Rodrigues

O Governo do Estado através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) publicou no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (2) duas licitações que irão contemplar o município de Bandeirantes e a rodovia MS-478, em Jateí.

A tomada de preços 117/2017 que acontece no dia 19 de janeiro, tem como objeto a execução de obras de drenagem e pavimentação asfáltica das ruas João Pessoa, Altivo José de Lana e Pedro Celestino, no município de Bandeirantes. De acordo com a Coordenadoria de Licitação da Agesul, a obra está orçada em R$ 596.758,10 mil.

Já a MS-478 deve receber obras de revitalização corretiva e preventiva no trecho do entroncamento da BR-376, na interseção do acesso ao Distrito de Nova Esperança, numa área total de 42.718,70 m², no município de Jateí. A licitação acontece no dia 5 de fevereiro e os investimentos estão orçados em R$ 1.628.860,98.

Confira as publicações na íntegra na página 12.