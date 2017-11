Governo lança licitação para implantar, drenar e cascalhar 65 km de rodovias na região de Corumbá

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) lançou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (28.11), uma licitação para implantar, drenar e cascalhar (revestimento primário) trechos das rodovias MS-423 e MS -228. A concorrência nº 057/2017 pode ser conferida na página 70.

Segundo o edital deverão ser implantados, drenados e cascalhados 65 quilômetros de rodovia, nos trechos da MS-423, entre a Vazante Riozinho (km 79) e a fazenda Pica-Pau (Km 127) e na MS-228, entre a fazenda Conceição (km 79) e a fazenda Pica-Pau (km 96), trechos situados na região de Corumbá. Os serviços de implantação, drenagem e cascalhamento estão orçados em R$ 11.385.774,17.

A tomada de preço da licitação acontece no dia 10 de janeiro, às 9 horas, na sede da Agesul, na Capital.

Raquel Pereira – Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra)

Foto: Edemir Rodrigues