Governo lança licitação para drenagem em Laguna Carapã e investe quase R$ 1 milhão em Dourados e Inocência

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) lançou nesta terça-feira (14.11), uma licitação para investir cerca de R$ 1,1 milhão em drenagem de águas pluviais no município de Laguna Carapã. Outro investimento divulgado pelo Governo, também em Diário Oficial do Estado (DOE), é o resultado de duas licitações para os municípios de Dourados e Inocência, que totalizam R$ 979.426,98 mil.

A concorrência nº 054/2017 prevê a execução de obras de drenagem de águas pluviais na Vila Bocajá (setor 3), em Laguna Carapã e está orçada em R$ 1.130.539,25. A tomada de preço acontece no dia 18 de dezembro, às 9h, na sede da Agesul, na Capital.

Já Dourados receberá obras de pavimentação asfáltica e drenagem nas ruas do Jardim Santo André, com investimentos de R$ 507.198,08. O município de Inocência também recebe as mesmas obras, na rua Albertina Garcia Dias, entre a Travessia Urota Garcia Maia e avenida Três Lagoas e recursos da ordem de R$ 472.288,90 mil.

As obras terão ordem de serviço após cumprimento dos trâmites contratuais com as empresas vencedoras do certame.

Raquel Pereira – Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra)

Foto: Agesul