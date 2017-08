Governo lança licitação para asfaltar ruas de Dois Irmãos e Sete Quedas

Campo Grande (MS) – Trabalhando indistintamente pelos 79 municipios de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado lançou nesta quarta-feira (30.8) cerca de 1,4 milhão em investimentos para os municípios de Dois Irmãos do Buriti e Sete Quedas. Os investimentos foram anunciados na página 14 da edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

Segundo a publicação, no município de Sete Quedas será asfalta a rua Barão do Rio Branco de adjacências. A obra está orçada no valor de R$ 1.041.484,73 e a tomada de preços acontece às 9h, do dia 15 de setembro. Já em Dois Irmãos será contemplada com pavimentação e drenagem a rua Campo Grande, entre a avenida Reginaldo Lemes da Silva e rua Tomas Andrade. A tomada de preço também acontece no dia 15, às 10h, na sede da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), na Capital. O valor orçado para Dois Irmãos do Buriti é de R$ 397.062,92.

Raquel Pereira – Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra)

Foto: Agesul

