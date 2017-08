Governo lança licitação de mais de R$ 5 mi para pavimentar e restaurar ruas de Amambai

Campo Grande (MS) – O município de Amambai deve receber nos próximos meses investimentos de mais de R$ 5 milhões para pavimentação e recuperação de diversas ruas. O anúncio foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (22.8) através do lançamento de concorrência 43/2017, na página 25.

A licitação, orçada em R$ 5.203.956,99, prevê a contratação de empresa especializada para execução de obras de infraestrutura urbana – pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e restauração funcional de pavimento.

A abertura de preços acontece no dia 22 de setembro, às 9h, na sede da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), na Capital.

Mais projetos

Também divulgado no DOE de hoje, o resultado da licitação para contratação de projetos executivos destinados a pavimentação asfáltica e drenagem de diversas ruas do Bairro Nova Rio Brilhante, no município de Rio Brilhante.

A empresa vencedora deve executar os projetos por R$ 117.359,20 mil.

Raquel Pereira – Secreataria de Estado de Infraestrutura (Seinfra)

Foto: Edmir Rodrigues

Veja Também

Comentários