Governo lança em março pacote de obras beneficiando os 79 municípios

No próximo dia 6 de março, Mato Grosso do Sul conhecerá o pacote de obras catalogadas, no ano passado, através do programa Governo Presente. O investimento beneficiará as 79 cidades do Estado, no triênio 2020/2022.

Prefeitos, deputados, vereadores e demais lideranças municipais e estaduais participarão da cerimônia de lançamento que será realizada em no Centro de Convenções Albano Franco, quando será divulgada a relação com a quantidade de obras e valor de investimento de cada uma delas.

Os recursos para a execução virão do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul) e de emendas parlamentares das bancadas federal e estadual.

O Governo Presente percorreu as cidades de Três Lagoas, Rio Verde de Mato Grosso, Aquidauana, Campo Grande, Naviraí e Dourados ouvindo gestores e levantando demandas municipais nas áreas de saúde, educação, segurança e, em especial, infraestrutura. As principais delas, elencadas por prefeitos e vereadores, serão executadas dentro deste pacote de obras.