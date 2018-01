Governo lança ciclo 2018 do Programa de Gestão por Competência na quinta-feira

Gerente do projeto, a psicóloga e servidora de carreira da SAD, Ana Carina do Prado Ávila Verbisck, apresentará um painel com os resultados de 2017 e o cronograma com todas as ações previstas no ciclo 2018 - Foto: David Majella

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), lança nesta quinta-feira (01), a primeira etapa do Ciclo 2018 do processo de avaliação de desempenho individual dos servidores públicos do poder executivo de Mato Grosso do Sul. Nesta fase, que acontecerá entre os dias 14 de fevereiro e 19 de março, os servidores ativos poderão elaborar o Plano de Gestão de Desempenho Individual.

Na prática, a Gestão por Competência, tem a finalidade de melhorar o desempenho do servidor de modo que isso se reflita na qualidade dos serviços oferecidos à população. O evento que vai apresentar todas as etapas do Ciclo 2018 contará com a presença do Governador Reinaldo Azambuja.

De acordo com o secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, pasta responsável pelo desenvolvimento desse novo conceito de Gestão de Pessoas, o programa prevê ações de planejamento, acompanhamento, avaliação e formação dos servidores, colaborando com o reconhecimento e valorização dos funcionários que apresentam um bom desempenho, e a requalificação daqueles que precisam melhorar suas competências. “É um programa que vem justamente para valorizar, para motivar aquele servidor que busca o conhecimento. Vamos motivar e oferecer todo suporte para que juntos possamos atingir os melhores resultados, que é a melhoria na qualidade do serviço público”, pontuou Assis.

Para o governo, a ação também representa o cumprimento das promessas de campanha e das ações do Plano Plurianual, que prevê como diretriz estratégica do eixo gestão: promover o desenvolvimento e valorização das pessoas na gestão pública estadual com o programa meritocracia, desenvolvimento e valorização do servidor.

Gerente do projeto, a psicóloga e servidora de carreira da SAD, Ana Carina do Prado Ávila Verbisck, apresentará um painel com os resultados de 2017 e o cronograma com todas as ações previstas no ciclo 2018.