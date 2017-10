Governo lança cartilha com passo a passo de como contratar recursos do FCO

Campo Grande (MS) – Com o intuito de cada vez mais aproximar empreendedores de Mato Grosso do Sul aos recursos disponíveis pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), o Governo do Estado lançou uma cartilha para nortear interessados na linha de crédito.

A iniciativa é inédita e está disponível no site da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). Com dez páginas, a cartilha explica sobre regras, prazos, linhas de crédito e taxas tanto para o segmento rural quanto empresarial.

Em 2017, Mato Grosso do Sul tem R$ 2,3 bilhões disponíveis em recursos do FCO para contratação. Até o fim de setembro as contratações somaram R$ 1,3 bilhão, valor recorde desembolsado em um único ano. Mas até dezembro ainda resta R$ 1 bilhão para contratação no Estado.

A ideia da equipe da Semagro é que a cartilha seja a apresentação do recurso ao empresário, que poderá entender do que se trata o FCO e quais os primeiros passos a serem tomados para a contratação.

Em outubro o Governo do Estado e o Banco do Brasil farão um seminário sobre as linhas de crédito, condições e vantagens para o setor produtivo, com ação presente em pelo menos dez cidades de Mato Grosso do Sul.

O secretário da pasta, Jaime Verruck, lembra que essa é a principal fonte de fomento ao produtor rural e empresário, que podem contratar os recursos por meio de várias linhas de crédito.

“Essa marca inédita de R$ 1 bilhão contratado é resultado de uma série de ações diretas do Governo do Estado para garantir a utilização integral desse volume de recursos disponível no FCO”, disse o secretário, ao lembrar que uma das principais conquistas deste ano foi a redução da taxa de juros agora mais atrativos ao setor produtivo.

Priscilla Peres – Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)

