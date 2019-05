Governo lança campanha de vacinação contra aftosa

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, através da Iagro lançou oficialmente nesta quinta-feira (02), a campanha de vacinação contra a febre aftosa em Mato Grosso do Sul. O gerente de Defesa Sanitária Animal e Vegetal da Iagro destacou as novidades desta campanha.

Com previsão de imunizar 21 milhões de animais entre bovinos e bubalinos, a vacinação contra a febre aftosa tem início no dia 1° de maio terminando no dia 31 para os proprietários das regiões do Planalto e Fronteira. Já os produtores do Pantanal podem imunizar o rebanho até 15 de junho. O Secretário interino da Semagro Ricado Senna falou sobre os ganhos da ação para setor produtivo e sociedade.

Conforme o calendário oficial, o registro da vacinação deve ser feito até 15 de junho para produtores do Planalto e Fronteira. Já a região do Pantanal tem até 30 de junho para regularizar o registro no sistema da Iagro. O produtor que deixar de vacinar ou não registrar a vacina estará sujeito a multa.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)