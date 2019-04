Governo lança amanhã 5ª edição da Campanha do Agasalho dos Servidores Públicos de MS

Lançamento da campanha será as 9h no Auditório da Governadoria

Campo Grande (MS) – Com objetivo de atender famílias carentes de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado lança nesta terça-feira (16) às 9h no Auditório da Governadoria a 5ª edição da Campanha do Agasalho dos Servidores Públicos do Poder Executivo de Mato Grosso do Sul “Aqueça Uma Vida”, que tem como madrinha a primeira-dama, Fátima Azambuja. Nas últimas quatro edições mais de 90 mil peças foram arrecadadas.

O objetivo da campanha de acordo com o Secretário Especial, Carlos Alberto de Assis é estimular o espírito de solidariedade dos servidores estaduais. “Temos maior orgulho em afirmar que no quesito solidariedade, nossos servidores são os primeiros que estendem as mãos. Mas também temos o apoio de parceiros e veículos de comunicação, que contribuem para o sucesso da campanha. É uma união de forças, e o resultado disso tudo vai para comunidades carentes e instituições filantrópicas que recebem esses donativos”, pontua Assis.

Caixas de arrecadação serão colocadas em todas as secretarias para receber cobertores, agasalhos, luvas, cachecóis, camisas, meias, sapatos e outros itens de inverno novos ou em bom estado de conservação até o dia 16 de maio. Além de apresentação cultural do saxofonista Clodoaldo Viana, o evento contará com a participação dos heróis da Liga do Bem.

Rejane Monteiro – Secretaria de Governo e Gestão Estratégica.

Foto: Majella/Arquivo.