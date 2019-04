Governo lança 5ª edição da Campanha do Agasalho dos Servidores Públicos

Campo Grande (MS) – Foi lançada na manhã desta terça-feira, dia 16, a quinta edição da Campanha do Agasalho dos Servidores Públicos do Estado. Com o tema “Aqueça uma Vida”, a mobilização busca atender famílias carentes de Mato Grosso do Sul.

Nas últimas quatro edições mais de 90 mil peças foram arrecadadas. Segundo o governador a expectativa é superar as metas anteriores.

Madrinha da Campanha, a primeira-dama Fátima Azambuja pediu o engajamento de todos.

Caixas de arrecadação serão colocadas em todas as secretarias para receber cobertores, agasalhos, luvas, cachecóis, camisas, meias, sapatos e outros itens de inverno novos ou em bom estado de conservação até o dia 16 de maio.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)