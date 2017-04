Governo lança 3ª Campanha do Agasalho dos Servidores Públicos nesta quarta-feira

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), lança nesta quarta-feira (5), às 9h00, no auditório da Governadoria, a 3ª Campanha do Agasalho dos Servidores Públicos do Poder Executivo de Mato Grosso do Sul “Aqueça Uma Vida”.

De acordo com o secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, o objetivo da campanha é estimular o espírito de solidariedade dos servidores. “O foco da campanha é o servidor. Mas todos os anos a ação conta com o apoio de alguns parceiros e veículos de comunicação que contribuem para o sucesso da campanha. Nossa expectativa é superar a meta do ano passado quando arrecadamos 25 mil peças” pontua Assis.

A campanha “Aqueça Uma Vida” pretende arrecadar cobertores, agasalhos, luvas, cachecóis, camisas, meias, sapatos e outros itens de inverno novos ou em bom estado de conservação.

Madrinha da campanha, a primeira dama do Estado Fátima Azambuja, estará presente no evento que terá apresentação do cantor Jerry Espíndola e da ONG Liga do Bem, que participa da ação pelo segundo ano consecutivo.

Mireli Obando – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)

