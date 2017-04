Governo lança 3ª Campanha do Agasalho dos Servidores Públicos

Campo Grande (MS) – Na quarta-feira (5.04), o governador Reinaldo Azambuja lançou a 3ª Campanha do Agasalho dos Servidores Públicos , intitulada “Aqueça Uma Vida”. Ele pediu o engajamento da sociedade como um todo para ajudar a aquecer as famílias mais carentes do Estado nesse inverno e afirmou que vai realizar uma entrega de cobertores e agasalhos para os 79 municípios.

A madrinha da campanha, primeira-dama Fátima Azambuja, se mostrou feliz pelo empenho dos servidores em humanizar as ações do Governo. A ação é realizada pela Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD).

Dados da Secretaria apontam que em 2015 foram arrecadadas 11,5 mil peças, com cerca de 15 instituições beneficiadas. Ano passado foram arrecadadas 26 mil peças, com 24 instituições atendidas. O evento teve participação cultural do cantor Jerry Espíndola e os voluntários da “Liga do Bem”.

Os interessados em participar da campanha podem depositar suas doações nos pontos de coleta, disponíveis em todas as secretarias de Estado e nos demais órgãos públicos. Confira o vídeo.

