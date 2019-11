Governo investe R$ 9 milhões e entrega moradia digna a 100 famílias de Bonito

As lágrimas fizeram parte da solenidade de entrega de 100 unidades habitacionais na manhã desta segunda-feira (11), em Bonito - Foto: Divulgação

As lágrimas fizeram parte da solenidade de entrega de 100 unidades habitacionais na manhã desta segunda-feira (11), em Bonito. As moradias fazem parte Residencial Rio Bonito I, do Programa Minha Casa Minha Vida Entidade, com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS).

Marina Cabral foi uma das beneficiadas com uma casa e ao lado do marido, Irão Perez, agradeceu pela tão sonhada moradia. “Estou muito feliz, ganhei minha casa, nunca tive minha casinha, morei anos de aluguel. Agora é vida nova, vou mobiliar minha casa, murar”, disse emocionada.

As casas contam com sistema de água com aquecimento solar

A diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avesani Lopez, citou mais uma vez a parceria entre Estado e Município que está dando certo e trazendo bons resultados para a habitação em Mato Grosso do Sul.

“O que está acontecendo hoje é fruto de uma parceria onde tem investimento do Governo Federal, Estadual e Municipal. É assim que caminhamos, buscando cada vez mais construir moradias de qualidade. Agradeço grandemente ao empenho do prefeito e sua equipe, não esquecendo também da entidade responsável pela obra e a Caixa Econômica Federal, que é fundamental para nossas obras. Vocês são privilegiados; então desfrutem com responsabilidade”, afirmou a presidente da Agehab.

Cada unidade possuí 43,5 m2, com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e sistema de água com aquecimento solar. O investimento total somou mais de R$ 9 milhões, incluindo a infraestrutura externa. Participaram da solenidade de entrega vereadores, secretários municipais e o deputado estadual Felipe Orro.