Núcleo industrial do Indubrasil será revitalizado pela primeira vez em trinta anos

A obra a ser executada pelo Governo do Estado vai beneficiar todas as indústrias ali instaladas e também as famílias que moram no local / Divulgação

O primeiro núcleo industrial do Estado, o Indubrasil, vai ser revitalizado pela primeira vez desde a sua criação há 40 anos. O governador Reinaldo Azambuja estará no local nesta quinta-feira (17.8), para assinar a ordem de serviço para que seja iniciada a obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em cerca de 6 quilômetros das duas principais vias do núcleo. O ato está marcado para às 8h.

Serão investidos R$ 6.661.055,94 do Fundo de Apoio à Industrialização (FAI), administrado pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). O acompanhamento da execução desse projeto é de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra).

Ocupando área de 200 hectares na saída para Aquidauana, às margens da BR-262, o Núcleo Industrial foi implantado pela Prefeitura de Campo Grande em 1977 e em 1982 passou a ser administrado pelo Estado. A obra a ser executada pelo Governo do Estado vai beneficiar todas as indústrias ali instaladas e também as famílias que moram no local.

No final da manhã, Reinaldo Azambuja participa do Seminário de Vereadores de Mato Grosso do Sul, que está em sua sétima edição. O evento, que prossegue até sexta-feira (18.8) na sede da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), deve reunir cerca de 200 vereadores, além de assessores parlamentares e servidores das câmaras municipais.

A tarde, às 14h30, Reinaldo Azambuja participa de solenidade de entrega de 25 veículos que serão usados pela Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) para atender os agricultores familiares do interior do Estado. Um investimento da ordem de R$ 1,1 milhão do Governo do Estado e da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, órgão do Governo Federal.

Paulo Yafusso – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues

Veja Também

Comentários